Александр Розенбаум признался в любви к Ростову-на-Дону

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-18T17:53:48+03:00

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Известный певец и музыкант Александр Розенбаум признался в любви к Ростову. Накануне он вместе с коллегами Валерием Сюткиным и Сергеем Лазаревым выступили перед строителями-атомщиками. Судя по снимкам в социальных сетях, всем пребывание в донской столице понравилось. А Александр Розенбаум, сделав фотографию Дона, эмоционально признался в любви к городу.

- Как же я люблю Ростов!!!!, - написал он на своей странице.

Комментарии не заставили себя ждать. «Рады приветствовать Вас на Донской земле!!!», «А Ростов любит вас!», «Мы тоже вас любим!», «Вы очень крутой!», «А как же раки?» (ими, судя по другому посту, певец угостился), естественно, посыпались и приглашения: «Приезжайте к нам на дачу», «Приглашаем в Таганрог», «Уж мы как вас любим, Александр Яковлевич! Приезжайте не только на закрытые корпоративы, но и к нам ко всем... к ростовчанам!».

На донской столице мэтр пробыл только сутки, уже в воскресенье, 18 августа, он сообщил, что улетел в Ленинград.