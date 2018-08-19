2018-08-19T09:04:22+03:00
Общество

Ростовчанин предложил план, как избавить Северный от пробок

Главная идея — сделать объезд кольца на пересечении Королева и Вавилова
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Автор представил план из семи пунктов. Фото: Активный ростовчанин / Евгений Шеянов.Автор представил план из семи пунктов. Фото: Активный ростовчанин / Евгений Шеянов.
Изменить размер текста:

На Интернет-сервисе «Активный ростовчанин» появилась инициатива по ликвидации заторов в Северном жилом массива. Автор предлагает план из семи пунктов, как этого добиться.

- Для двигающихся с мкр. Суворовский со стороны «Шайбы» выполнить объезд кольца по маршруту 1-2-3 (см. на схеме) за автоцентром, проезд там есть, нужно проложить несколько сотен метров асфальта и сделать его односторонним в сторону Суворовского, это значительно разгрузит и кольцо, и перекресток Вавилова-Особенная, - полагает Евгений Шеянов. - Для увеличения пропускной способности самого кольца - расширить его проезжую часть до двух полос за счет внутренней части, к имеющейся полосе на сужении от Северного к кольцу добавить две полосы (участок 4-5 на схеме) и продолжить их в сторону Суворовского. Надо также добавить еще одну полосу в направлении из центра по Вавилова, выполнить карман для автобусов (п. 6), перенести остановку автобусов в пос. Родионовку за перекресток (поз. 7), на пересечении ул. Вавилова со Зрелищной выполнить карман для автобусов по направлению в сторону Суворовского.

Пока, впрочем, идея набрала три десятка голосов, но автор не унывает — в уверенности, что как только с началом осени вернутся пробки в город, ростовчане быстро подпишут петицию, собрав необходимые для рассмотрения пятьсот подписей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погибла женщина
«Адская маршрутка», курсирующая по Ростову-на-Дону в клубах черного дыма, попала на видео
В Ростове-на-Дону огромное рухнувшее дерево придавило несколько машин и обесточило многоквартирный дом
В Ростове-на-Дону велосипедист потерял память после падения, угодив в яму-ловушку в центре города
На базе отдыха под Ростовом-на-Дону водолазы вытащили труп из озера на пляж прямо на глазах у людей
Александр Розенбаум признался в любви к Ростову-на-Дону
В Ростове-на-Дону до середины декабря ограничат движение на Нансена
В Ростовской области жара пошла на спад
Соцсети: в Ростове-на-Дону подростки-вандалы развели костер на памятнике жертвам репрессий
В Волгодонске бухгалтер похитила из магазина автозапчастей 250 тысяч рублей, чтобы погасить свои кредиты
В Ростове-на-Дону кредитный кооператив обманул 160 человек
Певец Сергей Лазарев разделся в Ростове-на-Дону из-за жары
В Ростове-на-Дону у пешеходного перехода иномарка насмерть сбила пенсионера
С 20 августа изменится расписание электрички Ростов - Усть-Донецкая
В Ростовской области сгорели бараки на площади 250 квадратных метров
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону до конца года будут ограничивать движение
В Таганроге закрыли знаменитую Каменную лестницу
Житель Ростова-на-Дону заснял на видео тройное НЛО
В Ростове-на-Дону футболиста Романа Тиморгалеева поздравляют с днем свадьбы
Изменения в Генплан Ростова-на-Дону: Эспланада на Театральном спуске и зеленое кольцо вокруг мегаполиса
Под Новочеркасском столкнулись иномарка и маршрутка, в которой находились 20 пассажиров
В центре Ростова-на-Дону на ряде улиц запретят остановку автомобилей