Ростовчанин предложил план, как избавить Северный от пробок

СЕГОДНЯ 09:04 2018-08-19T09:04:22+03:00

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На Интернет-сервисе «Активный ростовчанин» появилась инициатива по ликвидации заторов в Северном жилом массива. Автор предлагает план из семи пунктов, как этого добиться.

- Для двигающихся с мкр. Суворовский со стороны «Шайбы» выполнить объезд кольца по маршруту 1-2-3 (см. на схеме) за автоцентром, проезд там есть, нужно проложить несколько сотен метров асфальта и сделать его односторонним в сторону Суворовского, это значительно разгрузит и кольцо, и перекресток Вавилова-Особенная, - полагает Евгений Шеянов. - Для увеличения пропускной способности самого кольца - расширить его проезжую часть до двух полос за счет внутренней части, к имеющейся полосе на сужении от Северного к кольцу добавить две полосы (участок 4-5 на схеме) и продолжить их в сторону Суворовского. Надо также добавить еще одну полосу в направлении из центра по Вавилова, выполнить карман для автобусов (п. 6), перенести остановку автобусов в пос. Родионовку за перекресток (поз. 7), на пересечении ул. Вавилова со Зрелищной выполнить карман для автобусов по направлению в сторону Суворовского.

Пока, впрочем, идея набрала три десятка голосов, но автор не унывает — в уверенности, что как только с началом осени вернутся пробки в город, ростовчане быстро подпишут петицию, собрав необходимые для рассмотрения пятьсот подписей.