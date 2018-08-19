2018-08-19T09:35:15+03:00
Происшествия

На базе отдыха под Ростовом-на-Дону водолазы вытащили труп из озера на пляж прямо на глазах у людей

Народ, загоравший на песке и жаривший шашлыки, был шокирован увиденным
Александр СТЕПАНОВ
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Вот такую картину наблюдали отдыхавшие, пока тело не забрали. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Вот такую картину наблюдали отдыхавшие, пока тело не забрали. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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Неприятная история произошла на базе отдыха в Азовском районе, расположенной возле Голубых озер, между Ростовом-на-Дону и Батайском.

- Наблюдали дичайшую картину на базе отдыха, где можно не только пожарить шашлыки, посидеть в беседке, но и искупаться в озере, - делится впечатлениями очевидец. - Все проходило шикарно, пока не пришли люди, начавшие без объяснений нырять с аквалангом, а потом нашли тело (утонувшего) мужчины! Почему-то они решили приступить к его поискам только сейчас, когда тут отдыхают толпы людей. Даже не оцепили территорию и не объяснили людям, которые отдыхают, всех отогнали с пляжа. Положили труп на берег, накрыли тряпкой — и так он пролежал полчаса.

Как выяснилось, ранее погиб 29-летний мужчина — по словам родственников, он был трезв, когда вошел в воду, но пока плыл, свело судорогой ногу, а выбраться сам не смог.

Мнения ростовчан по поводу инцидента разделились:

- Представьте, что если кто-то утонул, а водолазы будут стоять до ночи и смотреть на отдыхающих, жрущих шашлыки людей, и только ночью,когда все уйдут, начнут искать и... ничего не найдут, - возмущаются одни, комментируя сообщение об инциденте.

- На самом деле, если ЧП произошло накануне, администрация базы должна была организовать процесс (по поиску тела), предупредить людей, чтобы не лезли в воду, но отдыхающие не виноваты, что заплатили по 2,5-3 тысячи рублей, приехали на озеро в выходной, а тут такое! - считают другие. - Почему мы должны видеть это? Тем более — дети, это же не психику влияет!

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