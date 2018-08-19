2018-08-19T10:48:41+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону велосипедист потерял память после падения, угодив в яму-ловушку в центре города

Его супруга ищет очевидцев происшествия
Александр СТЕПАНОВ
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Та самая яма, в которую, как предполагает супруга Михаила, он угодил. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"Та самая яма, в которую, как предполагает супруга Михаила, он угодил. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"
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Михаил К. получил серьезнейшие травмы после падения, когда его велосипед угодил в яму на проезжей части в центре Ростова-на-Дону, об этом сообщила в паблике в соцсети его супруга.

- Это случилось 16 августа между 15.00-17.00 на пр. Буденовском, 40, - написала Ирина. - Его с места происшествия увезла реанимация. Может быть, у кого то есть записи с видерегистратора или вы были очевидцем этого. Пострадавший находится в БСМП, его готовят к операции. У него сотрясение мозга и разрыв связок ключицы, сильный ушиб левой стороны туловища. Сейчас он в сознании, но совершенно не помнит, что с ним произошло.

Некоторые комментаторы предположили, что велосипедиста «выдавила» к бордюру проезжавшая мимо машина, из-за чего он и упал.

- Проехать по этой яме, судя по фото, так близко к бордюру, без принуждения невозможно, - написал один из них. - В том смысле, что это затруднительно технически: педаль будет задевать бордюр, и естественно, что он улетел на тротуар. Впереди стоят на парковке авто. И проезжая такой участок, велосипедист не будет прижиматься к бордюру, а постарается перестроиться левее. Если он был при этом не совсем внимателен, возможно не заметил сзади идущие авто, и его могли даже просто испугать сигналом, и он крутанул руль правее.

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