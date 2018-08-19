В Ростове-на-Дону огромное рухнувшее дерево придавило несколько машин и обесточило многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-19T11:17:34+03:00

Владельцы машин, на которые упало дерево, подсчитывают убытки. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"

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Огромное дерево, которое росло во дворе дома №4/5 в пер. Забайкальском (район пересечения ул. Погодина и Ларина, недалеко от «Роствертола»), в воскресенье утром, 19 августа, рухнуло, переломившись от сильного ветра в стволе, придавив припаркованные внизу автомобили и оборвав провода линии электропередач.

- Побиты машины, люди сидят без света с семи утра, - рассказали местные жители.

В Ростове-на-Дону уже третий день подряд дует сильный северо-восточный ветер — с порывами до 18 метров в секунду. Он уже стал ранее причиной целого ряда ЧП, связанных с падением ветхих деревьев.

Так, например, мкр. Рабочий городок, на перекрестке Фрунзе и Ивановского, упали несколько деревьев, а также на Западном, на углу улиц Еременко и Зорге оказались снесены еще пять деревьев.