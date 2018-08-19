«Адская маршрутка», курсирующая по Ростову-на-Дону в клубах черного дыма, попала на видео

СЕГОДНЯ 12:19 2018-08-19T12:21:49+03:00

Маршрутка чадит так, что вокруг ничего не видно. Фото: скрин с видео из паблика ВК "Ростов Главный".

Как допустили выход этого микроавтобуса в рейс, совершенно непонятно

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В Сети набирает популярность видеоролик, на котором запечатлена маршрутка №83, вся задняя часть которой выглядит в буквальном смысле закопченной — из-за черного дыма, который валит из выхлопной трубы: одни пользователи назвали ее "душегубкой", другие - и вовсе "адской машиной".

- Кто выпустил ее в рейс — непонятно, - говорит в своем комментарии к ролику его автор, выложивший запись с видеорегистратора. - Это же все попадает еще и в салон, люди там дышат.

На видео показан момент, когда автобус малой вместимости Hyundai County проезжает от Ворошиловского проспекта через пл. Гагарина в сторону Северного, и, когда водитель нажимает педаль газа, стартуя на светофоре, из трубы выбрасывается очередной клуб гари.

Примечательно, к слову, что буквально несколько дней назад в региональном управлении ГИБДД по Ростовской области отчитались о завершении операции «Автобус», целью которой было как раз выявление неисправного общественного транспорта, выполняющего пассажирские перевозки.

В рамках трехнедельной серии проверок инспекторы проверили техсостояние 5727 автобусов, из которых 322, как выяснилось, эксплуатировались с неисправностями, за что штрафами были наказаны 82 должностных лица, ответственных за выпуск транспорта на линию. Кроме того, за нарушения ПДД были привлечены к административной ответственности 1,6 тысячи водителей автобусов.

Однако, судя по всему, именно эта маршрутка как-то ускользнула от бдительных инспекторов ГИБДД.

Добавим также, что до конца года в Ростове-на-Дону должны быть утверждена новая маршрутная сеть, предполагающая сокращение числа маршруток в пользу больших автобусов.