В Ростовской области при пожаре в летней кухне погибла женщина

СЕГОДНЯ 13:02 2018-08-19T13:02:28+03:00

Всего за сутки в регионе произошло девять возгораний, в которых спасли 17 человек

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Пожар со смертельном исходом произошел в субботу, 18 августа, в Сальском районе.

- Это случилось в пос. Конезавод им. Буденного, во время возгорания в летней кухне, огонь распространился на площади в 15 кв. метров, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Погибла женщина. Ликвидировать пожар полностью удалось менее чем за полчаса силами восьми человек личного состава и двух единиц спецтехники.

По факту случившегося проводится проверка, призванная установить обстоятельства и причины трагедии.

Всего, по данным главка МЧС, за минувшие сутки в регионе произошло девять пожаров, в которых были спасены 17 человек.

В Обливском районе, например, полностью сгорела летняя кухня, в Тарасовском и Семикаракорском — частные дома, в Аксайском — нежилое двухэтажное здание.