2018-08-19T14:12:47+03:00
Звезды

В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов «КиноКит-2018»

Посмотреть ленты можно будет в течение четырех дней в парке им. 1-го Мая
Александр СТЕПАНОВ
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Ростовчане смогут принять участии в определении того, кому вручат приз зрительских симпатий.Ростовчане смогут принять участии в определении того, кому вручат приз зрительских симпатий.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Почти пять десятков короткометражных фильмов смогут увидеть ростовчане в ходе показа короткометражных фильмов Всероссийского конкурса «КиноКит-2018», который пройдет в южной столице в течение четырех дней в парке культуры и отдыха им. 1-го Мая.

- Показы будут проходить 20, 21, 27, 28 августа, начало в 19.30, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии. - После просмотра каждый желающий сможет проголосовать за фильм, который ему понравился и поучаствовать, соответственно, в определении того, кому достанется приз зрительских симпатий.

В программе — работы режиссеров из Челябинска, Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петрозаводска, Севастополя, а также, конечно, из Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова.

Торжественное награждение участников конкурса состоится в последний день показа. Специальным гостем «КиноКита» станет музыкальная группа «Мадоннари».

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