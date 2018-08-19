В Ростове-на-Дону мужчина разбился насмерть, выпав из окна 14-этажки

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-19T15:39:06+03:00

Неподалеку от места падения - подъезд, чуть дальше - детская площадка, да и вообще там часто ходят люди. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

Очевидцы рассказали, что в момент падения он зацепил припаркованную внизу иномарку

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Трагедия произошла около полудня в воскресенье, 19 августа, возле многоквартирного высотного дома на пр. Сельмаш, 18 (это рядом с пл. Комбайностроителей и ДК).

- Вроде бы, выпал из окна одного из верхних этажей, - рассказали очевидцы. - При падении зацепил припаркованный внизу автомобиль.

Местные, к слову, говорят, что тело до приезда полиции и судмедэкспертов пролежало несколько часов — правда, кто-то догадался накрыть поверх чем-то темным.

- Непонятно — то ли сам, то ли нет, но ведь рядом детская площадка, да и вообще там подъезд, люди ходят, - говорят жильцы 14-этажки. - Страшно представить, что могло произойти, случись это чуть позже или, наоборот, раньше.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «КП» - Ростов-на-Дону» факт гибели человека, отметив, что на вид ему около 40 лет, он был прилично одет.

- Проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, - уточнил собеседник «КП», - опрашиваются местные жители. Эксперты должны дать свое заключение относительно состояния мужчины перед смертью — был ли в его крови алкоголь или запрещенные препараты, после чего, как только появится ясная картина, будет принято соответствующее процессуальное решение.