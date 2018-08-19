Ростовчанин Евгений Гончаров стал новым чемпионом WFCA, отправив в нокаут Зелимхана Умиева

СЕГОДНЯ 17:23 2018-08-19T17:23:16+03:00

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Боец из Ростова-на-Дону Евгений Гончаров, выступающий в весовой категории 93+, стал новым чемпионом лиги «Ахмат» в ходе турнира WFCA-50, одолев в схватке за титул действующего на тот момент обладателя пояса Зелимхана Умиева.

Поединок между Гончаровым и Умиевым начался, что называется, с места в карьер — без предварительного прицеливания, и проходил в очень высоком темпе с первых же секунд. Противники буквально сразу обменялись мощными ударами — и в этом размене ростовчанин оказался более удачливым — при том, что рефери позволил обоим «высказаться» по полной программе, не вмешиваясь в этот процесс, пока Умиев не оказался в техническом нокауте.

- Я постарался сделать все, чтобы бой был максимально зрелищным, - отметил 32-летний ростовский боец по окончании боя. - Спасибо всем, кто болел за меня, за эту поддержку, она чувствовалась.

Таким образом, Евгений Гончаров стал новым обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе.