Модернизированный вертолет Ми-26Т2В, созданный в Ростове-на-Дону для ВКС России, впервые поднялся в воздух

СЕГОДНЯ 18:49 2018-08-19T18:50:18+03:00

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В южной столице впервые поднялся в воздух модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В, разработанный на «Роствертоле» специально для Военно-космических сил России.

- Это уникальная машина: ни один серийный вертолет в мире не сравнится с ней по грузоподъемности, - прокомментировал событие индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. - Его модернизация значительно расширяет потенциал ее применения.

Ранее сообщалось, что эта винтокрылая машина примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2018" — причем, туда он отправится своим ходом. Затем, уже после выставки, специалисты проведут его летные испытания, а далее вертолет будет передан военным для государственных испытаний.

- Ми-26 используется для выполнения экстраординарных задач, недоступных для других машин, - заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. - Каждый агрегат новой машины призван обеспечивать максимальную производительность. Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолет еще более эффективным и надежным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа.

В холдинге отмечали, что этот вертолет должен обеспечивать выполнение задач даже «в регионах со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями — в любое время суток, по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника».