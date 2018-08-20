2018-08-20T09:31:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону рухнувшая акация повредила три машины

Оксана АРТЕМОВА
Поделиться:
Фото: группа Ростов-ГлавныйФото: группа Ростов-Главный
Изменить размер текста:

19 августа на улице Донской в Ростове-на-Дону акация рухнула на проезжую часть. Огромная ветка накрыла собой три машины - две из них ехали по проезжей части, а одна была припаркована рядом. К счастью, водители, пассажиры и прохожие не пострадали, хоть и очень испугались. До ликвидации последствий происшествия на улице Донской было перекрыто движение.

Напомним, несколько месяцев назад, 21 марта, аналогичный случай закончился трагедией. Дерево упало на 21-летнюю девушку, которая шла по улице Пушкинской (между Соколова и Чехова). Несчастная скончалась до приезда скорой. По словам очевидцев, шла девушка, за ней - женщина с ребенком, чуть впереди - мужчина. Ветка, попав на погибшую, также придавила коляску, но малыш не пострадал. К несчастной подбежали люди, стали вызывать скорую, но она уже не дышала.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вор вытащил 25 тысяч рублей из кармана покупателя на рынке в Ростове-на-Дону
Модернизированный вертолет Ми-26Т2В, созданный в Ростове-на-Дону для ВКС России, впервые поднялся в воздух
Ростовчанин Евгений Гончаров стал новым чемпионом WFCA, отправив в нокаут Зелимхана Умиева
В Ростове-на-Дону мужчина разбился насмерть, выпав из окна 14-этажки
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов «КиноКит-2018»
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погибла женщина
«Адская маршрутка», курсирующая по Ростову-на-Дону в клубах черного дыма, попала на видео
В Ростове-на-Дону огромное рухнувшее дерево придавило несколько машин и обесточило многоквартирный дом
В Ростове-на-Дону велосипедист потерял память после падения, угодив в яму-ловушку в центре города
На базе отдыха под Ростовом-на-Дону водолазы вытащили труп из озера на пляж прямо на глазах у людей
Ростовчанин предложил план, как избавить Северный от пробок
Александр Розенбаум признался в любви к Ростову-на-Дону
В Ростове-на-Дону до середины декабря ограничат движение на Нансена
В Ростовской области жара пошла на спад
Соцсети: в Ростове-на-Дону подростки-вандалы развели костер на памятнике жертвам репрессий
В Волгодонске бухгалтер похитила из магазина автозапчастей 250 тысяч рублей, чтобы погасить свои кредиты
В Ростове-на-Дону кредитный кооператив обманул 160 человек
Певец Сергей Лазарев разделся в Ростове-на-Дону из-за жары
В Ростове-на-Дону у пешеходного перехода иномарка насмерть сбила пенсионера
С 20 августа изменится расписание электрички Ростов - Усть-Донецкая
В Ростовской области сгорели бараки на площади 250 квадратных метров
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону до конца года будут ограничивать движение
В Таганроге закрыли знаменитую Каменную лестницу
Житель Ростова-на-Дону заснял на видео тройное НЛО
В Ростове-на-Дону футболиста Романа Тиморгалеева поздравляют с днем свадьбы
Изменения в Генплан Ростова-на-Дону: Эспланада на Театральном спуске и зеленое кольцо вокруг мегаполиса
Под Новочеркасском столкнулись иномарка и маршрутка, в которой находились 20 пассажиров
В центре Ростова-на-Дону на ряде улиц запретят остановку автомобилей