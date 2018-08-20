В Ростове-на-Дону рухнувшая акация повредила три машины

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-20T09:31:03+03:00

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19 августа на улице Донской в Ростове-на-Дону акация рухнула на проезжую часть. Огромная ветка накрыла собой три машины - две из них ехали по проезжей части, а одна была припаркована рядом. К счастью, водители, пассажиры и прохожие не пострадали, хоть и очень испугались. До ликвидации последствий происшествия на улице Донской было перекрыто движение.

Напомним, несколько месяцев назад, 21 марта, аналогичный случай закончился трагедией. Дерево упало на 21-летнюю девушку, которая шла по улице Пушкинской (между Соколова и Чехова). Несчастная скончалась до приезда скорой. По словам очевидцев, шла девушка, за ней - женщина с ребенком, чуть впереди - мужчина. Ветка, попав на погибшую, также придавила коляску, но малыш не пострадал. К несчастной подбежали люди, стали вызывать скорую, но она уже не дышала.