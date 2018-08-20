Вор вытащил 25 тысяч рублей из кармана покупателя на рынке в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:51 2018-08-20T10:52:00+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают пост о краже денег. Подписчица городского паблика выложила фоторгафию порезанных штанов своего мужа и сообщила, что 19 августа на авторынке "Фортуна-Дон" неизвестный разрезал карман на брюках мужчины и вытащил оттуда 25 тысяч рублей.

В ответ горожане написали, что знают множество случаев такого ловкого воровства на данном рынке. Люди констатируют факт, что карманники там работали всегда, и с большим количеством наличных денег туда лучше не соваться.

Некоторые, правда, предположили, что супруг прогулял наличность, а жене соврал, что его обокрали, порезав для наглядности собственный карман. Мужчины признаются, что это отличный способ скрыть свои траты от второй половинки.