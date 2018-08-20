В Белокалитвинском районе утонула 12-летняя школьница

СЕГОДНЯ 12:17 2018-08-20T12:21:46+03:00

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Региональный следком сообщил о начале проверки обстоятельств смерти 12-летней школьницы из Белокалитвинского района. Девочка погибла в минувшую пятницу, 17 августа. По предварительным данным, она отдыхала на речке вместе с друзьями, пошла купаться и пропала. Когда взрослые пришли на помощь, было уже поздно.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Напомним, в июле в Каменском районе на базе отдыха, расположенной на берегу Северского Донца, погиб 15-летний подросток. Он скатился в реку с горки, после чего стал захлебываться и ушел под воду. Спасти его не успели.