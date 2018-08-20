2018-08-20T12:21:46+03:00
Происшествия

В Белокалитвинском районе утонула 12-летняя школьница

Девочка купалась вместе с друзьями
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Ростовской области утонула девочкаВ Ростовской области утонула девочкаФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
Изменить размер текста:

Региональный следком сообщил о начале проверки обстоятельств смерти 12-летней школьницы из Белокалитвинского района. Девочка погибла в минувшую пятницу, 17 августа. По предварительным данным, она отдыхала на речке вместе с друзьями, пошла купаться и пропала. Когда взрослые пришли на помощь, было уже поздно.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Напомним, в июле в Каменском районе на базе отдыха, расположенной на берегу Северского Донца, погиб 15-летний подросток. Он скатился в реку с горки, после чего стал захлебываться и ушел под воду. Спасти его не успели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-замглавы горадминистрации Ростова-на-Дону Владимира Сакеллариуса внесли в «список коррупционеров»
В Ростове-на-Дону на Буденновском запретили стоянку автомобилей
Фестиваль реки Дон пройдет в Ростове-на-Дону 2 сентября
Донские спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Вор вытащил 25 тысяч рублей из кармана покупателя на рынке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рухнувшая акация повредила три машины
Модернизированный вертолет Ми-26Т2В, созданный в Ростове-на-Дону для ВКС России, впервые поднялся в воздух
Ростовчанин Евгений Гончаров стал новым чемпионом WFCA, отправив в нокаут Зелимхана Умиева
В Ростове-на-Дону мужчина разбился насмерть, выпав из окна 14-этажки
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов «КиноКит-2018»
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погибла женщина
«Адская маршрутка», курсирующая по Ростову-на-Дону в клубах черного дыма, попала на видео
В Ростове-на-Дону огромное рухнувшее дерево придавило несколько машин и обесточило многоквартирный дом