Фестиваль реки Дон пройдет в Ростове-на-Дону 2 сентября

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-20T14:10:12+03:00

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2 сентября на набережной Ростова пройдет Фестиваль реки Дон. Как сообщили в мэрии города, гости праздника смогут погрузиться в советский и дореволюционный исторические периоды донской столицы, стать участниками бесплатных экскурсий по набережной и отведать блюда местной кухни. Кроме того, каждый сможет попробовать свои силы в народных ремеслах, стать живописцем, померяться силами в армрестлинге или поучаствовать в соревновании по ловле рыбы. Также на фестивале будет организована фотовыставка, посвященную реке Дон.

Гостей ждут розыгрыш призов, анимация для детей, аквагрим, тактильный зоопарк, файер-шоу и салют. Организаторы добавили, что на церемонии закрытия праздника ростовчан ждет выступление кого-то из звезд отечественного шоу-бизнеса. Личность певца не раскрывают - это сюрприз.

Мероприятие пройдет на пешеходной части набережной между переулками Соборный и Газетный, с 10 до 22 часов.