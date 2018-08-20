Экс-замглавы горадминистрации Ростова-на-Дону Владимира Сакеллариуса внесли в «список коррупционеров»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-20T15:00:41+03:00

Всего в этом «реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», на данный момент значится шесть представителей донского региона

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Бывшего заместителя главы администрации южной столицы по ЖКХ Владимира Сакеллариуса внесли в так называемый реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, размещенном на правительственном портале госслужбе, уже прозванном в народе «списком коррупционеров».

На увольнении, напомним, настояла прокуратура Ростовской области, которая сочла, что пребывание его на этой должности влечет за собой конфликт интересов, поскольку бизнес, связанный с управлением многоквартирными домами, которым он занимался до назначения на пост, перешел к его сыну.

Надзорное ведомство, усмотрев это нарушение, обратилось с соответствующим представлением к сити-менеджеру Виталию Кушнареву, а тот — отказал. Но прокуратура обжаловала решение мэрии в суде, и тот ее поддержал.

В итоге Кушнарева пришлось подписать приказ об увольнении Сакеллариуса — правда, как он сам признался журналистам, сделал это «с тяжелым сердцем», назвав теперь уже бывшего подчиненного «нормальным работягой с бешеной работоспособностью».

Добавим, что всего в этом реестре, который начал формироваться нынешней весной, на данный момент значится семь госслужащих из Ростовской области — помимо Владимира Сакеллариуса, там фигурируют еще три чиновника ( замглавы администрации Донецка по ЖКЖ, транспорту и связи Сергей Беляев, замглавы администрации Зверево Альбина Порошина, ведущий специалист Минприроды РО Эдуард Набокин), а также два представителя силовых ведомств — старший оперуполномоченный СИЗО №1 Бадрудин Ичакаев и судебный пристав-исполнитель УФССП по РО Елена Рехина.