В Ростове-на-Дону из-за припаркованной иномарки образовалась километровая пробка

СЕГОДНЯ 15:39 2018-08-20T16:13:49+03:00

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Сегодня днем, 20 августа, на проспекте Ленина в Ростове образовалась километровая пробка из-за ЧП на площади Страны Советов. Как сообщили "Комсомолке" очевидцы с места событий, иномарка Toyota была припаркована владельцем на железнодорожных путях, по которым иногда ходят тепловозы завода "Ростсельмаш". И как раз один из локомотивов предприятия выехал и встал на проезжей части, не имея возможности двигаться дальше из-за стоящего автомобиля.

В результате этого машины стоят на проспекте Ленина в восточном направлении от улицы Пешкова до площади Страны Советов.

На проспекте Ленина образовалась километровая пробка.Фото: Яндекс.Карты

ПОДРОБНОСТИ

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 16:10 пробка идет на убыль.