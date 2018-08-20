Вступил в силу приговор активисту «Правого сектора»*, которого задержали в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:38 2018-08-20T16:39:57+03:00

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Вступил в силу приговор в отношении гражданина Украины Романа Терновского. Ранее он был признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации.

- Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой «Правого сектора» (организация запрещена на территории России - автр), а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации, - пояснили в следкоме.

В частности, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе Терновский в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а также о беспрепятственном транзите транспорта, участвовал в акции «Медвежья блокада», направленной на незаконное блокирование проезда по территории Украины российских грузовиков.

Пропагандируя деятельность экстремистской организации, он не побоялся приехать в Ростов-на-Дону. Во время обыска в доме, где он проживал, оперативники службы безопасности нашли «предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации».

Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

* Организация, запрещенная на территории России

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