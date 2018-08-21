2018-08-21T10:15:15+03:00
Общество

На текущей неделе в нескольких районах Ростова-на-Дону будут отключать свет

Список адресов
Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня и в ближайшие дни в некоторых районах Ростова будет отключено электричество. Для исключения аварийных ситуаций сотрудники компании «Донэнерго» обесточят дома по следующим адресам.

21 августа с 9 до 16 часов – улица Балашовская, 1-7, 2-8; переулок Вагонный, 2-12, 3-19; улица Вагулевского, 20-72, 27-95.

22 августа с 9 до 12 часов – улица Горбачева, 88-108, 125-145; переулок Вертолетный, 3-9; улица Коминтерна, 39-59.

23 августа с 9 до 17 часов – улица Волкова, 6/2, 10/3, 10/4; улица Капустина, 26/2, 28/1; проспект Космонавтов, 5Б, 9/1.

24 августа с 9 до 16 часов – улица Гризодубовой, 8.

Энергетики благодарят потребителей за понимание.

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