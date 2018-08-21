На текущей неделе в нескольких районах Ростова-на-Дону будут отключать свет
Сегодня и в ближайшие дни в некоторых районах Ростова будет отключено электричество. Для исключения аварийных ситуаций сотрудники компании «Донэнерго» обесточят дома по следующим адресам.
21 августа с 9 до 16 часов – улица Балашовская, 1-7, 2-8; переулок Вагонный, 2-12, 3-19; улица Вагулевского, 20-72, 27-95.
22 августа с 9 до 12 часов – улица Горбачева, 88-108, 125-145; переулок Вертолетный, 3-9; улица Коминтерна, 39-59.
23 августа с 9 до 17 часов – улица Волкова, 6/2, 10/3, 10/4; улица Капустина, 26/2, 28/1; проспект Космонавтов, 5Б, 9/1.
24 августа с 9 до 16 часов – улица Гризодубовой, 8.
Энергетики благодарят потребителей за понимание.