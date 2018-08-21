Ковер, принесенный фанатами на победную игру, расстелили в здании ФК "Ростов"

СЕГОДНЯ 10:36 2018-08-21T13:17:55+03:00

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Самый обычный ковер, который стал народным талисманом футбольного клуба "Ростов" на прошедшем недавно матче с "Енисеем", был подарен команде "желто-синих". Сотрудники клуба нашли обладателей "счастливого" предмета, и те с удовольствием подарили его команде. Теперь он будет расстелен на базе футболистов. Напомним, болельщики растянули ковер на трибуне во время игры и попали с ним в видеотрансляцию. "Ростов" выиграл у "Енисея" 4:0, и принесенный на стадион домашний предмет назвали счастливым.

- Идея с ковром не новая. Она была у меня еще год назад, но потом забылась. А недавно я прочел интервью одного болельщика одесского клуба о том, что они возили по стране ковер, и решил все-таки попробовать, - рассказал уже бывший владелец ковра Алексей. - Были сомнения, пустят ли меня на стадион. Но сотрудники службы безопасности просто попросили развернуть ковер, улыбнулись и сказали: "Добро пожаловать".

Молодой человек рассказал, что ковер символизирует домашнюю обстановку, а "Ростов-Арена" теперь является домом и для "желто-синих", и для их болельщиков. Парень призвал всех, кто смотрит матчи команды по телевизору, приходить болеть на стадион.

Не факт, что ковер будет просто лежать в помещениях клуба. Перед играми его можно будет забирать и вывешивать на трибуне, надеется Алексей.