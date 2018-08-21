В Ростовской области 1-го сентября за парты сядут более четырехсот тысяч школьников

СЕГОДНЯ 10:48 2018-08-21T10:48:16+03:00

В нынешнем году в школы пойдут 44 тысячи первоклашек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На первый план в преддверии Дня знаний выходят вопросы антитеррористической защищенности учебных заведений

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В День знаний, 1 сентября нынешнего года, за парты общеобразовательных учреждений Ростовской области сядут почти 419 тысяч учеников — это на четыре тысячи больше, чем было годом ранее.

Из них 44 тысячи — это первоклашки.

Но сейчас, за полторы недели до начала учебного года, на первый план выходят вопросы, связанные с защищенностью школ. Эта тема стала предметом обсуждения на заседании антитеррористической комиссии донского региона, которое провел губернатор Василий Голубев.

Представители профильного министерства и силовых структур отчитались о том, что делается в этом направлении.

- Задача – обеспечить общественную безопасность во время проведения Дня знаний, - резюмировал, между тем, Голубев.