В Ростовской области 1-го сентября за парты сядут более четырехсот тысяч школьников
В День знаний, 1 сентября нынешнего года, за парты общеобразовательных учреждений Ростовской области сядут почти 419 тысяч учеников — это на четыре тысячи больше, чем было годом ранее.
Из них 44 тысячи — это первоклашки.
Но сейчас, за полторы недели до начала учебного года, на первый план выходят вопросы, связанные с защищенностью школ. Эта тема стала предметом обсуждения на заседании антитеррористической комиссии донского региона, которое провел губернатор Василий Голубев.
Представители профильного министерства и силовых структур отчитались о том, что делается в этом направлении.
- Задача – обеспечить общественную безопасность во время проведения Дня знаний, - резюмировал, между тем, Голубев.