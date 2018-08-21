2018-08-21T11:03:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в целях безопасности на день закроют проезд по ул. Пушкинской

Парковаться между Ворошиловским и Соколова тоже будет запрещено
Александр СТЕПАНОВ
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Ограничение проезда на Пушкинской - вынужденная мера, заявили в департаменте автодорог.Ограничение проезда на Пушкинской - вынужденная мера, заявили в департаменте автодорог.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
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Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в городском департаменте автодорог, 11 сентября, с восьми утра и до шести вечера, будет закрыт проезд по ул. Пушкинской — от пр. Ворошиловского до пр. Соколова (имеется в виду, конечно, южная сторона).

- Причина — проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, - отметили в ведомстве. - Парковаться на этом участке Пушкинской тоже будет нельзя.

Ранее стало известно, что все так же в целях безопасности дорожного движения и ради увеличения пропускной способности улично-дорожной сети с 23 сентября будет запрещена остановка автомобилей в будни, в рабочее время, на ул. Текучева — между 1-м Переулком и пер. Приволжским (с южной стороны), а также в пер. Журавлева — от ул. Красноармейской до ул. Восточной (с западной стороны) — и на участке от ул. Максима Горького до ул. Восточной.

Плюс ко всему вводится запрет на остановку транспорта на Театральной площади, 4, с десяти вечера и до шести утра.

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