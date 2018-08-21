Муниципальное автопредприятие требует с мэрии Ростова-на-Дону 11 млн за использование шаттлов во время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:14 2018-08-21T12:14:53+03:00

Шаттлы за время ЧМ-2018 перевезли почти 210 тысяч болельщиков. Фото: пресс-служба мэрии.

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Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс», учредителем которой с момента ее создания в 1997-м является горадминистрация, подала иск в Арбитражный суд к городу Ростову-на-Дону в лице департамента транспорта — о взыскании 10,8 млн рублей.

Суть претензий — погашение задолженности мэрии перед, фактически, собственным же предприятием за его работы во время чемпионата мира по футболу. Конкретно — за перевозку болельщиков бесплатными шаттлами во время матчей ЧМ-2018 (таковых, напомним, на «Ростов-Арене» было пять).

В этом процессе, как сообщалось ранее, были задействованы новенькие автобусы, двести единиц которых южная столица закупила двумя партиями накануне мундиаля, передав, соответственно, в управление как раз «Ростовпассажиртрансу». Ходили они по семи маршрутам, сначала доставляя поклонников футбола на игру, а затем — развозя обратно по пунктам назначения.

Всего, согласно официальным отчетам, за время ЧМ шаттлы в Ростове-на-Дону перевезли порядка 209 тысяч болельщиков.

С юридической точки зрения получается, что мэрия просто не заплатила своей же компании, а теперь та, учитывая, что ей нужно будет отчитываться перед муниципальным казначейством, потребовала вернуть долг.