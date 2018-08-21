В ростовских микрорайонах Каменка и Военвед ожидается слабый напор воды
Ростовский водоканал сообщает, что в связи с капитальным ремонтом трубопровода на насосной станции «Каменка» (ул. Вавилова, 51А) с 9 часов утра 22 авгутса до 8 часов утра следующего дня подача воды в краны ростовчан будет осуществляться с пониженным давлением. Это коснется дома в границах:
улица Вавилова – улица 56 Армии – улица Дачная – переулок Авиамоторный – улица Ландшафтная;
ул. Вавилова – пр. Королева – ул. Неклиновская – ул. Инженерная – ул. Тракторная – ул. Куликовская;
улица 2-й Пятилетки – улица Калитвенская – улица Немировича-Данченко (и санаторий);
улица Вавилова – улица Особенная – сады;
и микрорайон Военвед.
Коммунальщики приносят извинения местным жителям за причиненные неудобства.