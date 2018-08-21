2018-08-21T12:20:46+03:00
Общество

В ростовских микрорайонах Каменка и Военвед ожидается слабый напор воды

Это будет продолжаться почти сутки
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовский водоканал сообщает, что в связи с капитальным ремонтом трубопровода на насосной станции «Каменка» (ул. Вавилова, 51А) с 9 часов утра 22 авгутса до 8 часов утра следующего дня подача воды в краны ростовчан будет осуществляться с пониженным давлением. Это коснется дома в границах:

улица Вавилова – улица 56 Армии – улица Дачная – переулок Авиамоторный – улица Ландшафтная;

ул. Вавилова – пр. Королева – ул. Неклиновская – ул. Инженерная – ул. Тракторная – ул. Куликовская;

улица 2-й Пятилетки – улица Калитвенская – улица Немировича-Данченко (и санаторий);

улица Вавилова – улица Особенная – сады;

и микрорайон Военвед.

Коммунальщики приносят извинения местным жителям за причиненные неудобства.

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