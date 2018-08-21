Промсвязьбанк улучшил условия по переводам для держателей зарплатных карт

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-21T13:51:58+03:00

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Держатели зарплатных карт Промсвязьбанка смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц в другие банки без комиссии. Перевод можно сделать как в мобильном, так и в интернет-банке по реквизитам счета получателя или настроенный платежный шаблон.

Если сумма перевода превысит 100 тыс. рублей, комиссию снимут со всей суммы перевода по тарифам банка. Не расходуется лимит при оплате услуг, которые совершаются без комиссии (оплата сотовой связи, интернета, ЖКХ платежей).

Сейчас в интернет-банке Промсвязьбанка доступно более 3,5 тыс. поставщиков ЖК - услуг, а в мобильном приложении доступна оплата за ЖКУ и детские сады по QR-коду.

"Увеличение суммы лимита до 100 тыс. рублей в месяц позволит клиентам погашать без комиссии ипотечные кредиты или оплачивать услуги ЖКУ. Остаток лимита на бесплатные переводы отображается при выполнении операций, —рассказала директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.

С условиями переводов ПАО Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.