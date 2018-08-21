Ростовский-на-Дону ЭРЗ прошел аудит на соответствие стандартам ISO/TS

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-21T13:56:44+03:00

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Аудит ISO/TS на предприятии проводился впервые - он пришел на смену ставшему уже привычным для заводчан стандарту IRIS. Главное его отличие от предыдущей версии заключается в повышенном внимании к безопасности и управлению проектами.

Наличие международного сертификата, срок действия которого составляет три года, позволит заводу эффективнее контролировать качество выпускаемой продукции и укрепить свои конкурентные позиции на рынке ремонта локомотивов.

- Перед Ростовским-на-Дону ЭРЗ стоит задача - на основе инновационных технологий выйти на новый уровень качества ремонта подвижного состава, не уступающий мировому. В этой связи наличие сертификата международного стандарта железнодорожной промышленности является подтверждением соблюдения заводом высоких стандартов и практик на производстве, - подчеркнул директор РЭРЗ Адель Мустафин.

Несмотря на произошедшие изменения в структуре стандарта, специалистам РЭРЗ удалось показать достаточно высокую степень соответствия международным требованиям, равную 66%. Проверка проводилась экспертами европейской компании DQS Holding GmbH.

Напомним, в 2012 году РЭРЗ первым среди локомотиворемонтных заводов России прошел требования международного стандарта качества железнодорожной отрасли IRIS.