2018-08-21T13:56:44+03:00
Общество

Ростовский-на-Дону ЭРЗ прошел аудит на соответствие стандартам ISO/TS

Ростовский-на-Дону ЭРЗ (РЭРЗ, входит в Группу компаний «ЛокоТех») успешно прошел аудиторскую проверку на соответствие требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности ISO/TS
Информация предоставлена пресс-центром Ростовского-на-Дону ЭРЗ
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Специалистам РЭРЗ удалось показать высокую степень соответствия международным требованиям качества. Фото предоставлено пресс-центром Ростовского-на-Дону ЭРЗСпециалистам РЭРЗ удалось показать высокую степень соответствия международным требованиям качества. Фото предоставлено пресс-центром Ростовского-на-Дону ЭРЗ
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Аудит ISO/TS на предприятии проводился впервые - он пришел на смену ставшему уже привычным для заводчан стандарту IRIS. Главное его отличие от предыдущей версии заключается в повышенном внимании к безопасности и управлению проектами.

Наличие международного сертификата, срок действия которого составляет три года, позволит заводу эффективнее контролировать качество выпускаемой продукции и укрепить свои конкурентные позиции на рынке ремонта локомотивов.

- Перед Ростовским-на-Дону ЭРЗ стоит задача - на основе инновационных технологий выйти на новый уровень качества ремонта подвижного состава, не уступающий мировому. В этой связи наличие сертификата международного стандарта железнодорожной промышленности является подтверждением соблюдения заводом высоких стандартов и практик на производстве, - подчеркнул директор РЭРЗ Адель Мустафин.

Несмотря на произошедшие изменения в структуре стандарта, специалистам РЭРЗ удалось показать достаточно высокую степень соответствия международным требованиям, равную 66%. Проверка проводилась экспертами европейской компании DQS Holding GmbH.

Напомним, в 2012 году РЭРЗ первым среди локомотиворемонтных заводов России прошел требования международного стандарта качества железнодорожной отрасли IRIS.

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