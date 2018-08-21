В аэропорту «Платов» запустили онлайн-сервис по розыску потерянного багажа

СЕГОДНЯ 14:39 2018-08-21T14:39:44+03:00

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Ростовский международный аэропорт «Платов» запустил на своем сайте опцию по отслеживанию багажа.

- Если чемодан не прилетел одновременно с пассажиром, необходимо обратиться к сотруднику группы розыска багажа, который находится в зале выдачи багажа, предъявив посадочный талон и багажные бирки, а также документ, удостоверяющий личность, для получения номер дела по розыску (PIR), - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе воздушной гавани. - Затем, в специальном разделе на сайте, надо выбрать авиакомпанию, которой летели и эту самую опцию «определить статус розыска багажа»: при указании 10-значный номер файла по розыску багажа, запускается сам процесс розыска.

Добавим, что из 732 тысяч мест багажа общим весом почти 11 тысяч тонн, перевезенных за первую половину 2018-го (при среднем весе одного места в 15 кг), было подано 948 заявлений о розыске потерявшихся чемоданов (0,13% от общего объема). Как правило, по статистике аэропорта, на внутренних рейсах задержавшийся багаж прибывает в течение следующих суток, на международных рейсах розыск занимает до двух недель.