2018-08-21T14:55:10+03:00
Политика

В Ростовской области по тревоге подняли 150-ю мотострелковую дивизию

Бойцам пришлось отбивать атаки диверсионных групп условного противника
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
На полигоне будут проходить двусторонние ротные тактические учения.На полигоне будут проходить двусторонние ротные тактические учения.Фото: Александр СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Мотострелковая и танковая воинские части 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированные в Ростовской области, подняты по учебной тревоге, сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе Южного военного округа.

- Проверка боевой готовности танкистов и мотострелков соединения проводится под руководством командующего 8-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева, - рассказал наш собеседник. - Подразделения выдвинулись в район полигона Кадамовский в составе механизированных колонн, отработав на марше задачи противовоздушной обороны, разведки и противодействия атакам диверсионных групп условного противника. Скрытность передвижения обеспечивалась подразделениями радиоэлектронной борьбы.

На полигоне войсковые соединения проведут двусторонние тактические учения в составе ротных групп: по замыслу, они будут действовать друг против друга, поэтому их командирам придется включить свои способности по принятию нестандартных решений и нешаблонных действий — с использованием, к слову, боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

К слову, такие двусторонние ротные тактические учения в частях ЮВО проводятся в течение месяца — по 15 сентября, в них ежедневно принимают участие около шести тысяч бойцов и более полутора тысяч единиц военной техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зерноградском районе восемь человек незаконно получали пенсию по инвалидности
В Ростове-на-Дону сотрудник автосервиса угнал иномарку, которую хозяин отдал на ремонт
В Ростове-на-Дону состоится симфонический концерт под открытым небом
В Ростове-на-Дону начался набор юных журналистов в телевизионную «Школу ТЭФИ»
В аэропорту «Платов» запустили онлайн-сервис по розыску потерянного багажа
Ростовский-на-Дону ЭРЗ прошел аудит на соответствие стандартам ISO/TS
Промсвязьбанк улучшил условия по переводам для держателей зарплатных карт
В ростовских микрорайонах Каменка и Военвед ожидается слабый напор воды
Муниципальное автопредприятие требует с мэрии Ростова-на-Дону 11 млн за использование шаттлов во время ЧМ-2018
В Ростове-на-Дону в целях безопасности на день закроют проезд по ул. Пушкинской
В Ростовской области 1-го сентября за парты сядут более четырехсот тысяч школьников
Ковер, принесенный фанатами на победную игру, расстелили в здании ФК "Ростов"