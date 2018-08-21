В Ростовской области по тревоге подняли 150-ю мотострелковую дивизию

СЕГОДНЯ 14:54 2018-08-21T14:55:10+03:00

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Мотострелковая и танковая воинские части 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированные в Ростовской области, подняты по учебной тревоге, сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе Южного военного округа.

- Проверка боевой готовности танкистов и мотострелков соединения проводится под руководством командующего 8-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева, - рассказал наш собеседник. - Подразделения выдвинулись в район полигона Кадамовский в составе механизированных колонн, отработав на марше задачи противовоздушной обороны, разведки и противодействия атакам диверсионных групп условного противника. Скрытность передвижения обеспечивалась подразделениями радиоэлектронной борьбы.

На полигоне войсковые соединения проведут двусторонние тактические учения в составе ротных групп: по замыслу, они будут действовать друг против друга, поэтому их командирам придется включить свои способности по принятию нестандартных решений и нешаблонных действий — с использованием, к слову, боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

К слову, такие двусторонние ротные тактические учения в частях ЮВО проводятся в течение месяца — по 15 сентября, в них ежедневно принимают участие около шести тысяч бойцов и более полутора тысяч единиц военной техники.