В Ростове-на-Дону начался набор юных журналистов в телевизионную «Школу ТЭФИ»

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-21T15:20:23+03:00

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В Ростове-на-Дону объявлен набор в телевизионную «Школу ТЭФИ» имени Р.Я. Беспечной (площадка ДГТУ). Здесь ждут ребят в возрасте от 13 до 16 лет, которые в будущем видят себя в журналистике и творческих профессиях.

Уникальность Школы в том, что преподаватели являются действующими ведущими ТВ, операторами, режиссерами и даже актерами, ставшими крутыми профессионалами. Они помогают ученикам получать азы классической журналистики, учат грамотному построению речи, проведению интервью, объясняют специфику и возможности социальных сетей и Интернета, а также современных технологий. Причем теоретические знания закрепляются практически, ведь Школа работает на базе факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ и современной теле- и радиостудии медиапарка «Южный регион».

- Наши ученики обязательно пробуют себя в роли телеведущего, оператора, режиссера, соприкасаются с творческим процессом создания эфирных новостей, принимают участие в съемке сюжетов, клипов и передач, - сообщили в телевизионной «Школе ТЭФИ» имени Р. Я. Беспечной. - В распоряжении ребят современные теле- и радиостудия, лаборатории медиатехнологий с профессиональным программным обеспечением.

Фото: пресс-служба «Школа ТЭФИ»

Кстати, многие выпускники Школы, которая была основана шесть лет назад, являются студентами факультетов журналистики, блогерами и работают в медиа.

Подробности - в официальной группе ВКонтакте

Запись по телефонам: 8(863) 273-83-29, 8-905-454-71-82.

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