В Ростове-на-Дону состоится симфонический концерт под открытым небом

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-21T15:22:16+03:00

Музыку можно будет послушать 15 сентября

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Филармония донской столицы сообщает, что 15 сентября, ко Дню города, Ростовский академический симфонический оркестр даст концерт под открытым небом. Выступление состоится на площади у Донской государственной публичной библиотеки. Начало в 19:00. Слушателями могут стать все желающие.

Дирижер - Игорь Мокеров. Солисты - лауреаты международных конкурсов Владимир Филатов (скрипка) и Наталья Бобрышева (фортепиано). В программе мировые хиты симфонической музыки двадцатого века композиторов Гершвина, Дворжака, Бернстайна и Уильямса.