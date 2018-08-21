2018-08-21T15:22:16+03:00
Звезды

В Ростове-на-Дону состоится симфонический концерт под открытым небом

Музыку можно будет послушать 15 сентября
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото: Елена Романченко / Ростовская филармонияФото: Елена Романченко / Ростовская филармония
Изменить размер текста:

Филармония донской столицы сообщает, что 15 сентября, ко Дню города, Ростовский академический симфонический оркестр даст концерт под открытым небом. Выступление состоится на площади у Донской государственной публичной библиотеки. Начало в 19:00. Слушателями могут стать все желающие.

Дирижер - Игорь Мокеров. Солисты - лауреаты международных конкурсов Владимир Филатов (скрипка) и Наталья Бобрышева (фортепиано). В программе мировые хиты симфонической музыки двадцатого века композиторов Гершвина, Дворжака, Бернстайна и Уильямса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зерноградском районе восемь человек незаконно получали пенсию по инвалидности
В Ростове-на-Дону сотрудник автосервиса угнал иномарку, которую хозяин отдал на ремонт
В Ростове-на-Дону начался набор юных журналистов в телевизионную «Школу ТЭФИ»
В Ростовской области по тревоге подняли 150-ю мотострелковую дивизию
В аэропорту «Платов» запустили онлайн-сервис по розыску потерянного багажа
Ростовский-на-Дону ЭРЗ прошел аудит на соответствие стандартам ISO/TS
Промсвязьбанк улучшил условия по переводам для держателей зарплатных карт
В ростовских микрорайонах Каменка и Военвед ожидается слабый напор воды
Муниципальное автопредприятие требует с мэрии Ростова-на-Дону 11 млн за использование шаттлов во время ЧМ-2018
В Ростове-на-Дону в целях безопасности на день закроют проезд по ул. Пушкинской
В Ростовской области 1-го сентября за парты сядут более четырехсот тысяч школьников
Ковер, принесенный фанатами на победную игру, расстелили в здании ФК "Ростов"