В Ростове-на-Дону состоится симфонический концерт под открытым небом
Музыку можно будет послушать 15 сентября
Фото: Елена Романченко / Ростовская филармония
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Филармония донской столицы сообщает, что 15 сентября, ко Дню города, Ростовский академический симфонический оркестр даст концерт под открытым небом. Выступление состоится на площади у Донской государственной публичной библиотеки. Начало в 19:00. Слушателями могут стать все желающие.
Дирижер - Игорь Мокеров. Солисты - лауреаты международных конкурсов Владимир Филатов (скрипка) и Наталья Бобрышева (фортепиано). В программе мировые хиты симфонической музыки двадцатого века композиторов Гершвина, Дворжака, Бернстайна и Уильямса.