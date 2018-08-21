2018-08-21T16:02:31+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону сотрудник автосервиса угнал иномарку, которую хозяин отдал на ремонт

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на под следствием оказался сотрудник автосервиса, который, согласно официальной версии, угнал чужой автомобиль Mazda.

- В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение ростовчанина, который заявил об угоне машины, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

По словам мужчины, он отдал автомобиль на ремонт, а когда вернулся за своей «ласточкой», то не обнаружил ее в салоне автосервиса.

- В ходе несения службы сотрудники ГИБДД остановили схожий с ориентировкой автомобиль, под управлением 44-летнего мужчины, - говорят в ГУ МВД России по Ростовской области. - Во время проверки полицейские установили, что злоумышленник – работник автосервиса.

Мужчина заявил, что просто взял машину покататься. По факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело. А машина уже вернулась к владельцу.

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