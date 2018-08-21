СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-21T16:14:53+03:00

В Зерноградском районе восемь человек незаконно получали пенсию по инвалидности Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Прокуратура Зерноградского района сообщила о выявлении восьми фактов незаконного получения пенсий.

- Граждане без прохождения медицинского обследования предъявили в бюро медико-социальной экспертизы поддельные документы, на основании которых получили справки об инвалидности, - пояснили в надзорном ведомстве.

Впоследствии они незаконно получали ежемесячную пенсию по инвалидности (в общей сумме свыше 300 тысяч рублей). По фактам мошенничества уже возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее в суд передано уголовное дело в отношении руководителя бюро № 30 - филиала ФКУ «ГБ МСЭ по РО» Минтруда России. Фактически именно он поставил на поток всю схему. Официально он обвиняется в получении взяток и служебном подлоге, а в целом - выдаче лже-справок об инвалидности.

- По версии следствия, обвиняемый организовал сеть посредников по поиску лиц, желающих за взятку в размере от 40 до 100 тысяч рублей получить справку о второй группе инвалидности бессрочно, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Предполагается, что всех, кто незаконно получал пенсию и различные льготы, обяжут вернуть все государству. Во всяком случае тех, кого поймают за руку.