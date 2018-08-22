День флага РФ 2018 в Ростове-на-Дону: "Ростов-Арена" и мэрия засияют цветами триколора

СЕГОДНЯ 09:34 2018-08-22T10:22:36+03:00

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Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России, в Ростовской области будет проведено более тысячи культурно-массовых мероприятий. Только в Ростове их запланировано более 35, центральным из которых станет праздник в городском парке имени Горького. Также в этот праздничный день организована специальная подсветка фасадов стадиона «Ростов-Арена», телебашни и здания городской администрации. Они засияют цветами российского флага.

- Ожидается, что всего в торжественных мероприятиях примут участие более 155 тысяч жителей Ростовской области, - передает пресс-служба правительства региона.

В Азове, например, можно посетить экспозицию «Флаги России» в местном музее-заповеднике. Среди экспонатов - знамя времен правления Павла I, общевойсковое пехотное знамя 1900 года, исторические реконструкции знамен солдатских полков XVII века из Оружейной Палаты, казачий прапор XVIII века, а также оружие и детали снаряжения с элементами государственной символики.