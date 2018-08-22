Прокуратура заставила власти Новочеркасска очистить рощу от свалок

СЕГОДНЯ 10:39 2018-08-22T10:40:06+03:00

Должностное лицо оштрафовано за мусор на охраняемой территории

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Прокуратура Новочеркасска выявила несколько свалок в местной роще «Красная весна». Так как это место является особо охраняемой природной территорией, надзорному ведомству пришлось применить санкции к «Новочеркасской службе эксплуатации», которая отвечает за этот объект.

- Служба обязана содержать предоставленный земельный участок общей площадью свыше 44 гектаров в надлежащем состоянии. Главе муниципалитета внесено представление, после рассмотрения которого несанкционированные свалки были ликвидированы, - сообщает Прокуратура Ростовской области.

В отношении начальника муниципальной службы возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, должностное лицо было оштрафовано министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области.