2018-08-22T11:08:05+03:00
Общество

Из Ростова-на-Дону осенью откроется прямое авиасообщение с Бишкеком и новый рейс на Ереван

Слетать в Армению получится почти втрое дешевле, чем в Киргизию
Александр СТЕПАНОВ
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Из Ростова-на-Дону в Бишкек скоро можно будет попасть по воздуху без пересадок. Фото: официальный сайт.Из Ростова-на-Дону в Бишкек скоро можно будет попасть по воздуху без пересадок. Фото: официальный сайт.
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Базовый авиаперевозчик ростовского аэропорта «Платов» объявил о старте продаж билетов на новые рейсы.

Итак, с 28 сентября Ростов-на-Дону соединится прямым авиасообщением со столицей Киргизии: вылет в Бишкек в 23.25 в пятницу, прибытие - в 06.20 (по местному времени) в субботу, обратно — в 07.40 с приземлением в «Платове» в 08.35 (по субботам).

Минимальный тариф в одну сторону - 78 евро, оплата в рублях по системному курсу на день продажи, т. е. сегодня самый дешевый билет, например, будет стоить 6102 рубля.

Кроме того, как стало известно, с 1 октября трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятицам — начнут летать самолеты этой же авиакомпании в столицу Армении. Билеты от 2,3 до 8,6 тысячи рублей. Кстати, прямое воздушное сообщение между Ростовом-на-Дону и Ереваном на данный момент и так есть — на данный момент, по этому маршруту уже курсирует один авиапервозчик.

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