Левенцовка и Суворовский на целый день останутся без воды

СЕГОДНЯ 11:33 2018-08-22T11:33:32+03:00

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Ростовский водоканал сообщает о масштабном отключении воды в четверг 23 августа. В связи заменой затвора на «Северном» водоводе с 9 часов утра и до полуночи будет прекращено водоснабжение в следущих границах:

- садоводческое хозяйство «Нива»;

- поселок Каратаево;

- Левенцовка;

- район ТЭЦ-2;

- хутор Ленинаван;

- садовые товарищества «Импульс», «Восход», «Энергия», «Братство», «Салют», «За дружбу», «Вираж», СКВО, «Стар», и «Луч»;

- микрорайон Суворовский;

- улица Вятская, 49-69 (нечетная сторона).

Коммунальщики приносят извинения местным жителям за доставленные неудобства.