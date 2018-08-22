Левенцовка и Суворовский на целый день останутся без воды
В Ростове 23 августа запланировано масштабное отключение водоснабжения
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Ростовский водоканал сообщает о масштабном отключении воды в четверг 23 августа. В связи заменой затвора на «Северном» водоводе с 9 часов утра и до полуночи будет прекращено водоснабжение в следущих границах:
- садоводческое хозяйство «Нива»;
- поселок Каратаево;
- Левенцовка;
- район ТЭЦ-2;
- хутор Ленинаван;
- садовые товарищества «Импульс», «Восход», «Энергия», «Братство», «Салют», «За дружбу», «Вираж», СКВО, «Стар», и «Луч»;
- микрорайон Суворовский;
- улица Вятская, 49-69 (нечетная сторона).
Коммунальщики приносят извинения местным жителям за доставленные неудобства.