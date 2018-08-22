Из-за инцидента в Ростовской области задерживается движение пяти поездов
Сегодня, 22 августа, в 6:13 на станции Высочино Ростовского региона СКЖД по техническим причинам произошла остановка грузового поезда.
- Для его вывода был направлен вспомогательный локомотив. Железнодорожники принимают все возможные меры для ввода задержанного поезда в график, - сообщается на сайте железной дороги.
В результате данного инцидента до полутора часов задерживаются пассажирские поезда. Конкретно:
№ 563 "Москва – Анапа",
№ 101 "Москва – Адлер",
№ 30 "Москва – Новороссийск",
№ 819 "Ростов – Новороссийск",
№ 806 "Ростов – Новороссийск".
Информацию о движении поездов на данном участке пассажиры могут получить по телефону Единого информационного сервисного центра 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).