2018-08-22T11:43:40+03:00
Происшествия

Из-за инцидента в Ростовской области задерживается движение пяти поездов

Составы следуют с отставанием до полутора часов
Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня, 22 августа, в 6:13 на станции Высочино Ростовского региона СКЖД по техническим причинам произошла остановка грузового поезда.

- Для его вывода был направлен вспомогательный локомотив. Железнодорожники принимают все возможные меры для ввода задержанного поезда в график, - сообщается на сайте железной дороги.

В результате данного инцидента до полутора часов задерживаются пассажирские поезда. Конкретно:

№ 563 "МоскваАнапа",

№ 101 "Москва – Адлер",

№ 30 "Москва – Новороссийск",

№ 819 "Ростов – Новороссийск",

№ 806 "Ростов – Новороссийск".

Информацию о движении поездов на данном участке пассажиры могут получить по телефону Единого информационного сервисного центра 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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