На разработку транспортной схемы Ростовской агломерации из бюджета потратят 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2018-08-22T12:23:47+03:00

Разработчикам предстоит выполнить серьезно потрудиться, чтобы успеть все выполнить в срок. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Подготовить ее нужно до середины декабря текущего года

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Минтранс донского региона объявил конкурс на создание транспортной схемы Ростовской агломерации, включающей в себя 17 муниципалитетов: сам Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, Азовский, Аксайский, Багаевский, Зерноградский, Кагальницкий, Красносулинский, Мясниковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Октябрьский и Радионово-Несветайский районы.

За это власти готовы заплатить из бюджета 39,9 млн рублей. Правда, сроки сжатые — до 17 декабря текущего года, а объем работ, которые предстоит выполнить (в четыре этапа), очень большой.

Итак, нужно будет разработать единую информационную базы данных о нормативно-правовой основе управления, существующем состоянии, прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной инфраструктуры агломерации, затем — проанализировать перспективы, выполнить мультимодальную математическую модель. А главное — продумать, как, какими конкретными методами возможно достичь целей, утвержденных в программе «Безопасные и качественные дороги».

Предстоит, конечно, учесть всевозможные показатели — безопасности, эффективности (в том числе, транспортного обслуживания населения, кстати, в рамках агломерации), обозначить проблемы, представить детальный план действий и просчитать затраты на это все.

Причем, что интересно, разработчикам этой схемы нужно будет еще и предложить механизмы ликвидации мест концентрации ДТП и варианты технических решений для улучшения транспортной ситуации, включая, например, строительство или переустройство узлов автодорог (транспортных развязок), эстакад, подземных пешеходных переходов, радиальных дорог. Плюс — разработать концепцию создания единой диспетчерской системы регулярного транспортного обслуживания населения.

Желающим попробовать себя в этом деле — зеленый, как говорится, свет: заявки принимаются до 10 сентября.