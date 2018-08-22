2018-08-22T11:59:32+03:00
Спорт

ФК "Ростов" расстался с полузащитником Александром Сапетой

Где футболист продолжит карьеру, пока неизвестно
Максим КАДАЕВ
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Александр СапетаАлександр СапетаФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Футбольный клуб "Ростов" официально объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Сапетой. Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

ФК "Ростов" объявил о подписании Сапеты на правах свободного агента 22 февраля 2018 года. Соглашение с футболистом было подписано сроком на два года с возможностью продления на один год. В итоге полузащитник не провел ни одной официальной игры за "Ростов" под руководством Валерия Карпина. 29-летний футболист уже покинул расположение "желто-синих". Где игрок продолжит карьеру, пока неизвестно.

Тем временем, клуб пожелал успехов своему уже бывшему футболисту:

- Мы благодарим Александра за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! - говорится на официальном сайте ФК "Ростов".

После четырех туров "желто-синие" с девятью очками занимают четвертое место в турнирной таблице.

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