Городская маршрутка № 6 Ростова-на-Дону получила новую остановку

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-22T12:12:24+03:00

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Ростовская маршрутка № 6 теперь заезжает к новому жилому комплексу "Соловьиная роща". Об этом сообщает Интернет-сообщество "Ростовский городской транспорт".

Напомним, микроавтобус курсирует от улицы Береговой до Левенцовки. Теперь, двигаясь по улице Шаповалова, он будет заезжать к новостройкам и останавливаться там. Добавим, что рядом раположена железнодорожная станция городской электрички "Темерник".

Сообщается также, что после изменений в маршрутной сети Ростова, которые запланированы на 1 ноября, в "Соловьиную рощу" будут заезжать микроавтобусы № 17, которые следуют по проспекту Ленина на Сельмаша, и № 62, которые свяжут этот микрорайон с центром города и площадью Карла Маркса.