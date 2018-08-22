Городская маршрутка № 6 Ростова-на-Дону получила новую остановку
Ростовская маршрутка № 6 теперь заезжает к новому жилому комплексу "Соловьиная роща". Об этом сообщает Интернет-сообщество "Ростовский городской транспорт".
Напомним, микроавтобус курсирует от улицы Береговой до Левенцовки. Теперь, двигаясь по улице Шаповалова, он будет заезжать к новостройкам и останавливаться там. Добавим, что рядом раположена железнодорожная станция городской электрички "Темерник".
Сообщается также, что после изменений в маршрутной сети Ростова, которые запланированы на 1 ноября, в "Соловьиную рощу" будут заезжать микроавтобусы № 17, которые следуют по проспекту Ленина на Сельмаша, и № 62, которые свяжут этот микрорайон с центром города и площадью Карла Маркса.