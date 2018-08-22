В Ростовской области в следственный изолятор передали икону с телефоном внутри
Служба исполнения наказания Ростовской области сообщила о задержании иконы, которую прислали в следственный изолятор на имя одного из задержанных.
- При досмотре посылки в самодельной иконе из гипса был обнаружен и изъят, спрятанный ухищренным способом, сотовый телефон с сим-картой, - рассказала пресс-служба регионального ведомства.
По даному факту возбуждено административное дело.
Напомним, это не первый случай, когда в посылках для обвиняемых и заключенных пытаются спрятать запрещенные предметы в образах. В июне оперативники следственного изолятора Таганрога не пропустили икону, которую прислали обвиняемому по уголовному делу за наркотики. В деревянном корпусе был спрятан мобильный телефон и зарядное устройство.
Уже известно, что посылку отправила жительница Таганрога, которой теперь грозит административный штраф (до пяти тысяч рублей).