В Ростовской области в следственный изолятор передали икону с телефоном внутри

СЕГОДНЯ 12:36 2018-08-22T12:36:48+03:00

Телефон был спрятан в иконе Фото: ГУФСИН по РО

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Служба исполнения наказания Ростовской области сообщила о задержании иконы, которую прислали в следственный изолятор на имя одного из задержанных.

- При досмотре посылки в самодельной иконе из гипса был обнаружен и изъят, спрятанный ухищренным способом, сотовый телефон с сим-картой, - рассказала пресс-служба регионального ведомства.

По даному факту возбуждено административное дело.

Напомним, это не первый случай, когда в посылках для обвиняемых и заключенных пытаются спрятать запрещенные предметы в образах. В июне оперативники следственного изолятора Таганрога не пропустили икону, которую прислали обвиняемому по уголовному делу за наркотики. В деревянном корпусе был спрятан мобильный телефон и зарядное устройство.

Уже известно, что посылку отправила жительница Таганрога, которой теперь грозит административный штраф (до пяти тысяч рублей).