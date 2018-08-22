Донской парламент: жители могут получить бесплатную правовую помощь онлайн

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-22T12:40:06+03:00

Консультация в онлайн режиме предоставляется как жителям региона, так и иностранным гражданам. Фото: ЗСРО

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В Ростовской области стартовал проект бесплатной правовой помощи, инициатором создания которого стал донской парламент. Суть в том, что на площадках многофункциональных центров жители могут получить бесплатные консультации со специалистами различных организаций в режиме онлайн. Благодаря непосредственному, «живому» общению можно получить информацию по всем дополнительно возникающим направлениям.

Проект активно поддержали правительство Ростовской области, региональный Пенсионный фонд, министерство труда и социального развития, агентство жилищных программ РО. Услуги видеоконсультаций оказываются в 22-х донских отделениях МФЦ по всему донскому региону.

В минувшую пятницу, 17 августа, проект «Правовая помощь онлайн» получил новый качественный уровень. Состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Главным управлением Министерства внутренних дел России по Ростовской области и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Правоохранительные органы стали еще одним участником проекта, а консультации в режиме онлайн будут оказывать не только жителям региона, но и иностранным гражданам.

- Это особенно актуально для нашего приграничного региона, столкнувшегося в недавнем времени с массовой вынужденной миграцией жителей Украины, - пояснила Ирина Рукавишникова, заместитель председателя ЗСРО - председатель комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству и правопорядку. - Бесплатные видеоконсультации для данной категории иностранных граждан станут еще одним инструментом для реализации задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в ходе Прямой линии 7 июня 2018 года.

Правовая помощь по миграционному законодательству будет проводиться на базе отдела полиции Первомайского района Ростова.

- Хочу отметить, 70 процентов государственных услуг, которые оказываются ведомством, связаны с вопросами миграции. Это, к примеру, получение или замена паспортов, получение гражданства России или права на проживание. Несомненный плюс совместного соглашения в том, что у населения появится возможность получать актуальную правовую помощь от тех, кто непосредственно этим занимается, - говорит Вячеслав Нагоша, заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области.

Эти слова подтверждает большое количество заявок. В день подписания соглашения на онлайн-связь с сотрудницей миграционной службы вышли жители Ростова-на-Дону, Семикаракорска, Таганрога и Матвеево-Курганского района. Вопросы касались различных жизненных ситуаций отдельных людей, но большинство были связаны с миграционным законодательством.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С начала старта проекта «Правовая помощь онлайн» за услугами и консультацией обратились порядка 70 человек. Одной из первых услугой воспользовалась Елена Павлова.

- Получилась так, что я пришла в МФЦ за консультацией по вопросу перерасчета пенсии как медицинскому работнику. И мне предложили подать заявку на онлайн-консультацию, - рассказала Елена Дмитриевна. - Мне очень доступно и понятно ответили на волнующие вопросы. Сотрудники Пенсионного фонда в кратчайшие сроки смогли запросить всю необходимую информацию о моей трудовой деятельности, архивные справки о заработной плате.

По словам Елены Павловой, она осталась довольна не только результатом консультации, но и непосредственно общением со специалистом Пенсионного фонда, который очень корректно и доступно ей все объяснил. Особые слова благодарности она выразила специалистам МФЦ за предоставленную информацию, помощь в оформлении заявки, да и в целом за обслуживание и атмосферу.