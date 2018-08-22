В Таганроге пожарная машина провалилась в яму
Очевидцы выложили снимок в социальные сети
Фото: ВК Таганрогское ДПС
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В социальных сетях обсуждают пожарную машину, которая, двигаясь по дороге между дворами, застряла в яме. Как предполагают в сетях, провал был слабо засыпан щебнем, потому машина и провалилась туда колесом.
- Девиз Таганрога: «Да провались оно все пропадом!», - написал один из острословов в комментариях.
Надо отметить, что фотографии провалившихся машин не являются большой редкостью. Недавно на Западном цистерна, которая двигалась на пересечении Коммунистического проспекта с улицей Зорге оказалась в ловушке - в яму провалились колеса КамАЗа. Пришлось вызывать тяжелую технику, чтобы вытащить автомобиль.