Женщина помочилась у собора в центре Ростова-на-Дону на глазах у прохожих

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-22T14:03:03+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии, которые были сделаны в ночь на 22 августа на Соборной площади. Очевидец запечетлел, как женщина справила нужду перед Собором Рождества Богородицы, главным православным храмом города. Даму не смутили взгляды прохожих и направленный на нее лик памятника Димитрию Ростовскому.

Одни комментаторы возмутились поведению женщины, другие - действиям фотографа. А третие усмотрели и недочеты города.

- Когда будут там общественные сортиры, причем открытые круглосуточно, причем бесплатные, вот тогда и можете возмущаться, страдать духовностью и переживать за совесть других, - написал ростовчанин Альфред.

- По мне это аморально и отвратительно. Хочешь в туалет и нет выхода, кроме как на улице, - уйди в кусты, в темное место, да куда угодно, где не будет точно людей. Но не так! - возмутилась ростовчанка Арина.