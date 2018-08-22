2018-08-22T15:37:19+03:00
Общество

Новый общественно-деловой центр Ростова-на-Дону начнет строиться вокруг стадиона

Из "шашлычного рая" левый берег Дона превратится в новую точку роста города
Илья БОГОМОЛОВ
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Возле "Ростов-Арены" появятся другие крупные здания. Фото: FIFA.Возле "Ростов-Арены" появятся другие крупные здания. Фото: FIFA.
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Как и планировалось ранее, новый общественно-деловой центр Ростова будет создан на левом берегу Дона. В администрации города прошло совещание по вопросам перспективного развития территории около левобережного стадиона. На нем одна из ведущих девелоперских компаний России, которая выступила генеральным подрядчиком строительства «Ростов-Арены», предложила свою концепцию обустройства трех земельных участков около стадиона. А именно - возведение там культурно-делового центра, выставочного и торгово-развлекательного комплексов.

– Нас радует, что с предложениями по обустройству левобережья вышел такой серьезный инвестор, – отметил градоначальник Виталий Кушнарев. – Территория возле стадиона – это знаковое место для донской столицы, которое призвано дать мощный импульс к формированию Нового Ростова.

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