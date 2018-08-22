В Ростовской области разыскивают 28-летнего Александра Глазко
Региональный следственный комитет распространил официальное обращение к жителям Ростовской области с просьбой о содействии в розыске пропавшего человека. Еще 20 апреля из дома ушел житель поселка Новая Целина Александр Глазко.
После продолжительных поисков, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства. На данный момент установлено, что он ушел, имея при себе паспорт.
- Гражданам, которые обладают информацией о местонахождении Александра Глазко, 08.01.1990 года рождения, уроженца Целинского района, просьба обратиться в Сальский межрайонный следственный отдел, - говорят в ведомстве. -
Телефоны: 8-951-829-06-59, 8-863-72-500-71 или в ОМВД России по Целинскому району 8-863-71-9-11-78.