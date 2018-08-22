В Кагальницком районе мужчина угнал трактор с поля

СЕГОДНЯ 17:46 2018-08-22T17:49:31+03:00

После задержания он утверждал, что решил прокатиться

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В Кагальницком районе задержали ранее судимого мужчину, которого считают причастным к угону трактора. Согласно официальной версии, увидев в поле машину, мужчина не удержался от соблазна, решив прокатиться. С ветерком не получилось, потому бросил транспортное средство в нескольких километрах от стоянки. А утром фермер поднял тревогу.

- Пострадавший пояснил, что оставил технику на ночь на территории поля, а на следующий день не обнаружил, - рассказали в областной автоинспекции.

В ходе поисковых мероприятий инспекторы ГИБДД нашли сначала трактор, а потом и угонщика. Известно, что это 37-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства, ранее неоднократно судимый. Фигурант задержан, уголовное дело возбуждено, а трактор возвращен законному владельцу.