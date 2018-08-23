В Ростовской области аптеки оштрафованы за нарушения при торговле лекарствами на 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:54 2018-08-23T10:54:34+03:00

Двум из них, попавшим в число «рецидивистов» за повторные грубые нарушения, сумма наказания увеличена по решению суда

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Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении Росздравнадзора, по состоянию на 20-е августа, общая сумма штрафных санкций, наложенных на аптечные организации в Ростовской области, составила свыше 7 млн рублей.

- В отношении аптек и должностных лиц, в них работающих, составлено девяносто протоколов по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)» и еще 335 — по статье «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств», - отметили в ведомстве.

Кроме того, две аптеки-«рецидивистки», которые попались вновь за грубые нарушения лицензионных требований, по решению Арбитражного суда, заплатят больше, чем было прежде — им назначили наказание в 120 и 150 тысяч рублей.

Ранее Росздравнадзор сообщал о результатах масштабного операции совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по РО, в ходе которой было составлено свыше двухсот протоколов за безрецептурный отпуск лекарств из аптек — с общей суммой штрафов почти на 3 млн рублей.