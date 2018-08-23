В Ростовской области пожарные спасли 28-летнего мужчину, вытащив его из горевшей пристройки

СЕГОДНЯ 11:07 2018-08-23T11:07:20+03:00

Мужчину доставили в больницу с ожогами лица и тела. Фото: ГУ МЧС по РО.

Всего за сутки в регионе произошло шесть крупных возгораний

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Молодой мужчина пострадал во время пожара в пос. Каменоломни (административный центр Октябрьского района), который произошел в пристройке к частному дому на ул. 40-летия Октября.

- Возгорание распространилось на площади в 10 кв. метров, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МЧС. - Потушить огонь полностью удалось за четверть часа после прибытия пожарных бригад — усилиями четырех человек личного состава и двух единиц техники.

28-летний пострадавший получил ожоги лица и тела, его пришлось госпитализировать. Предположительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.

Всего, по данным МЧС, в Ростовской области за минувшие сутки зарегистрировано шесть пожаров, в которых спасли девять человек.

Наиболее серьезные возгорания были в частных домах в Шахтах (100 кв. метров) и Ростове-на-Дону (Ленинский район, 26 кв. м).