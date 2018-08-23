В Ростовской области пожарные спасли 28-летнего мужчину, вытащив его из горевшей пристройки
Молодой мужчина пострадал во время пожара в пос. Каменоломни (административный центр Октябрьского района), который произошел в пристройке к частному дому на ул. 40-летия Октября.
- Возгорание распространилось на площади в 10 кв. метров, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МЧС. - Потушить огонь полностью удалось за четверть часа после прибытия пожарных бригад — усилиями четырех человек личного состава и двух единиц техники.
28-летний пострадавший получил ожоги лица и тела, его пришлось госпитализировать. Предположительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.
Всего, по данным МЧС, в Ростовской области за минувшие сутки зарегистрировано шесть пожаров, в которых спасли девять человек.
Наиболее серьезные возгорания были в частных домах в Шахтах (100 кв. метров) и Ростове-на-Дону (Ленинский район, 26 кв. м).