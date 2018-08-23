2018-08-23T11:32:46+03:00
Общество

В Ростовской области на волю выпустили первую партию заключенных, которым скостили наказание по новому закону

Всего на досрочное освобождение могут претендовать более двух тысяч отбывающих наказание в местах лишения свободы в донском регионе
Александр СТЕПАНОВ
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Сроки должны пересчитать более чем двум тысячам осужденным.Сроки должны пересчитать более чем двум тысячам осужденным.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из исправительных учреждений донского региона на свободы вышли первые двенадцать осужденных, которым сократили сроки в соответствии с новым законом, вносящим поправки в систему исчисления времени отбывания наказания, который был принят 3 июля нынешнего года.

Еще 39 осужденных, которым также скостили сроки, пока ждут своего часа.

- В настоящее время во всех исправительных учреждениях главного управления ФСИН России по Ростовской области организована работа по направлению в суды ходатайств о пересчете сроков приговора, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе ведомства. - На сегодняшний день положения этого нового нормативного акта могут быть применены более чем к двум тысячам осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в учреждениях региона.

Собеседник «Комсомолки» уточнил при этом, что предписания закона подлежат исполнению в течение трех месяцев, когда речь идет о тех, кто сидит в воспитательной колонии и колонии-поселении, и до полугода — для осужденных, находящихся в колонии общего режима, а также лиц, отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ.

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